أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023.. تعرف على مكانه الجديد والمواعيد

خلال فصل الربيع، ينتظر الكثيرون حدثا سنويا مهما وهو إقامة معرض زهور الربيع الخاص بالشتلات الزراعية والأزهار، وقررت وزارة الزراعة هذا العام تغيير مكان معرض زهور الربيع من حديقة الأورمان لينطلق في نسخته الـ90، يوم 13 مايو المقبل، بالمتحف الزراعي المصري في الدقي تحت شعار 100 مليون شجرة، ويبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023.

أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، ترصد «الوطن» أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023، ومكانه بالتحديد وأبرز المعلومات المتعلقة به.

وعن أسعار تذاكر معرض زهور الربيع 2023، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن تذكرة دخول معرض زهور الربيع تكون مثل سعر تذكرة العام الماضي وهي 10 جنيهات، ولن تزيد عن ذلك، موضحًا أن المتحف الزراعي لن يكون مفتوحا أمام الجمهور لما يشهده من تطوير، لكن زيارة المعرض والتجول فيه متاحة للجميع بموجب الدخول بالتذكرة، ويقع المتحف الزراعي بالقرب من ديوان عام وزاة الزراعة الكائنة بـ 1 شارع نادي الصيد بحي الدقي في الجيزة.

شعار معرض زهور الربيع هذا العام

ويقام معرض زهور الربيع هذا العام تحت شعار 100 مليون شجرة، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار «الخشبية والزينة والمثمرة» بسعر التكلفة، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنافذ بيع السلع الغذائية، ويشارك في المعرض منتجو الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث.

وفتحت وزارة الزراعة الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ90 منذ 5 أيام للعارضين، وجرى تلقي الطلبات اعتبارا من يوم 19 أبريل بمقر إدارة المتحف الزراعي في الدقي.

ويستمر معرض زهور الربيع من منتصف مايو المقبل لمدة شهر، ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، الذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، إذ يعد حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

معرض زهور الربيع على مدار السنوات الماضية

وعلى مدار الأعوام السابقة أقيم معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان التي تقع أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وجرى افتتاح معرض زهور الربيع بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة، ويحتوي على زهور الزينة والصبارات النادرة ومنتجات الصناعات الغذائية ومعارض للسمك والطيور الزينة ومعرض للمنتجات السيوية ومنتجات أسوان ومعرض للزيوت الطبيعية وغيرها، ويشمل 1200 نوع ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات الشوكية والعصارية التي جرى جمعها من أنحاء العالم، وتبدأ أسعار النباتات في معرض زهور الربيع من 5 جنيهات على حسب نوعية النباتات.