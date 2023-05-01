إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مطروح الإسكندرية الساحلي»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل أمام قرية أمواج بنطاق مركز الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الاثنين، مصابي حادث مطروح وهم: «غيطاني محروس حماد» 40 سنة، مقيم في أسيوط، يعاني من اشتباه كسر بعظمة الكاحل الأيسر، «عبد ربه فرج محمد أحمد» 23 سنة، مقيم بأسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمة شديدة بالصدر، «علي محمد السيد حامد» 46 سنة، مقيم بأسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع، «محمود فرج أحمد» 25 سنة، مقيم بأسيوط، يعاني من کدمة شديدة بالظهر، «فارس فرج أحمد» 23 سنة، مقيم بأسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم وإجراء الأشعة وعمل التحاليل من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ بالمستشفى.

فحص أسباب وقوع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح ومباحث المرور، إلى موقع الحادث، وجاري عملية الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.