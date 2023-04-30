«عبد الرازق» يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال: الدولة تقدر جهود أبناء مصر الشرفاء

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال جاء نصها:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية طيبة .. وبعد،

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى عيد العمال، تلك المناسبة التي تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرق ويواصلون العمل بسواعدهم ليل نهار في كافة مواقع العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن الكريم.

وأسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى عمال مصر الشرفاء بمزيد من التقدم والانجازات، كما أسأله في علاه أن يبارك جهودكم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطاكم.