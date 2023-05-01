حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالبحيرة

قررت النيابة العامة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته عدد 4 طرب ونصف لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

ضبط المتهم بحوزته حشيش

وكان ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط عاطل «ت م» مقيم بإيتاي البارود، وبحوزته 4 طرب ونصف لمخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها بقرى مركز إيتاي البارود.

البداية عندما وردت معلومات وتحريات لضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، تفيد اتجار «ت.م» مقيم بإيتاي البارود، في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة كوم حمادة والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بأماكن متفرقة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة، من ضبط المتهم وبحوزته «4 طرب ونصف لمخدر الحشيش، تليفون محمول، ومبالغ مالية»، وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويُراعى التجديد.

ومن جهته، قال محمد الفقي محام بالجنايات، إنّ العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 17 عامًا لاتجاره في المواد المخدرة.