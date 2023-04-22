حبس عاطل متهم بحيازة 300 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم السبت حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وناقشت جهات التحقيق المتهم في المواد المخدرة المضبوطة معه من مخدر الحشيش وتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاط المتهم واتجاره فيه على مدار الأشهر الماضية.

وقررت النيابة العامة أخذ عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم إلى المعمل الكيميائي للتأكد من احتوائها على مخدر الحشيش وإثبات ذلك في تقرير رسمي.

القبض علي المتهم

وكانت مباحث مركز فايد قد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف في إلقاء القبض علي أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوصلت تحريات النقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث فايد الي اعتزام أحد الأشخاص التحرك في ساعة صلاة عيد الفطر لتسليم كمية من مخدر الحشيش، قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية.

حاول تهريب الحشيش في توك توك

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية إنه تم ضبط المتهم قرب محل سكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ومركبة توك توك «بدون لوحات معدنية».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (4 مليون جنيه تقريباً).

محام: العقوبة تصل للمؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلي السجن المؤبد لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، واتجاره فيها علي نشاط واسع.

وأشار إلى أن المحاكم الجنائية تغلظ من العقوبات على تجار المواد المخدرة لما تمثله من خطورة على الأمن العام والمجتمع المصري بشكل كبير.