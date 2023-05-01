عرض المتهم بقتل صديقة في ساحل شبرا على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل «جابر ع س» 22 عاما بسبب مشادة كلامية في منطقة الساحل بشبرا مصر، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في القلب بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «جابر ع س» 22 عاما، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعنه نافذة في القلب.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني

وكشفت التحريات أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.