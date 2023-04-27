عرض المتهم بدهس شابين في حادث تصادم بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض قائد السيارة المتسبب في مصرع شابين يستقلان دراجة نارية في القاهرة على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان أنّ المتهم في أثناء الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في منطقة الرحاب وسقوط وفيات، وتبين العثور على جثتي شابين وهما إسلام ح، ومحمد م في العقد الرابع من العمر، ونُقلت الجثتان إلى أحد المستشفيات في دائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات

وكشفت التحريات بأنّه في أثناء استقلال الشابين لدراجة نارية أعلى كوبري التماثيل بمنطقة الرحاب صدمتهما سيارة ولقي مصرعهما في الحال، وعقب تقنين الإجراءات ضبط قائد السيارة المتسببة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.