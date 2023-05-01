تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة شاب في نهر النيل

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا إلى تفريغها لكشف لغز العثور على جثة شاب غريق في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وطلبت استدعاء أسرة الشاب الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياة نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة شاب يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية وخالية من إصابات ظاهرية، وجرى العثور على بطاقة رقم قومي في ملابسه.

انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحد بالتسبب في الواقعة من عدمه.