عرض المتهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية في الشروق على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض عامل متهم بقتل زميله حرقًا في داخل شقه بالشروق بسبب خلافات مالية علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمسكرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير تلك المواد من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وطلبت النيابة العامة من المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول عامل مصاب بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعى مصطفى علاء متولي 29 عامًا.

وجري نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات أنَّ زميل المجني عليه في العمل والسكن وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرًت قراراتها المتقدمة.