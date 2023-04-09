تعرف على دعاء شرب ماء زمزم.. داوم عليه النبي

يتسائل الكثير من الحجاج والمعتمرين عن دعاء شرب ماء زمزم، وذلك بهدف ترديده أثناء شربهم للمياه خلال فترة الحج أو العمرة، ونيل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.

دعاء شرب ماء زمزم

وتوضح «الوطن» خلال السطور الآتية، دعاء شرب ماء زمزم، بحسب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثم يتنفس بعد الشرب، فهذا من الناحية الصحية، وبعيدا عن دعاء شرب ماء زمزم، أكد أنه من الجائز شرب ماء زمزم بعدد من النيات.

وتابع «الورادني»، أنه عند شرب ماء زمزم يمكن أن يدعو المرء لنفسه أن يجعل الله قلبه طاهرا، فلا فرق بين أن ينوي شاربه حصول أمر واحد أو عدة أمور عند الشرب كله، أو يشرب أكثر من مرة وينوي كل مرة حصول مراده، ويستحب الإكثار والتضلع من ماء زمزم.

دعا بسجلٍ من ماء

وأوضح أمين الفتوى، أنه ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم، ردد الدعاء التالي: «دعا بسجلٍ من ماء زمزم فشربَ منه وتوضأ»، مشيرا إلى أن أهل الفقه أجمعوا أنَّه يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم دون أيّة كراهية؛ لأنَّ زمزم ماءٌ طاهر بل هو أطهر ماء على وجه الأرض.

وتابع «الورداني» بعيدا عن دعاء شرب ماء زمزم، تحدث عن إمكانية الوضوء والغسل بماء زمزم: «يقول ابنُ قدامة ولا يكرهُ الوضوء والغسل بماء زمزم لأنَّه ماء طهور فأشبه سائر المياه، فهو ماء طهور يجوز الوضوء به والاغتسال كذلك».