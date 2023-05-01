تصريح العمل ورسوم وطرق استخراجه.. اعرف الأوراق المطلوبة

يعتبر تصريح العمل وثيقة رسمية تستخرج من الجهات المعنية في مصر العربية، للسماح للمواطنين الذين يرغبون في مغادرة البلاد والسفر إلى بلد أخرى من أجل الدراسة أو العمل.

وتنشر «الوطن» خطوات استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023 بطريقة سهلة ومبسطة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

وبالنسبة لاستخراج التصريح الخاص بالعمل هناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب أن يقوم بها الشخص لكي يتمكن من استخراج تصريح عمل وتتمثل في:

1- يقوم المواطن بنفسه أو شخص يحل مكانه ولكن يجب أن يكون معه توكيل رسمي من صاحب الشأن، بتقديم طلب استخراج ترخيص عمل أو تجديد ترخيص العمل الخاص به.

2- تقوم الجهة المعنية بعمل كشف عن هذا الشخص لكي تأكد من أحقيته في التصريح من عدمه، وذلك من خلال قاعدة البيانات لديها.

3- واتخذت عدد من الإجراءات إذا اكتشفت الجهة المعنية بأن الشخص صاحب الطلب غير مسجل في قاعدة البيانات.

4- يتم عرض الشخص على إدارة البحث الجنائي وذلك في حالة عدم إدراجه حتى يتم التأكد من استكمال إجراءات إستخراج الترخيص من عدمه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل:

1- تقديم 3 صور من الصور الشخصية الخاصة بمقدم الطلب.

2- يتم تقديم صورة من تأشيرة السفر.

3- يتم تقديم الصورة الأولى من جواز السفر.

4- يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

5- يتم شراء ورقة تسمي «طلب لأول مرة»، ويمكن الحصول عليها من مكتب العمل ذاته أو المكتبة المجاورة له.

6- يتم دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.