كيفية استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023.. خطوات بسيطة وسهلة

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة إصدار تصاريح العمل الإلكتروني لأول مرة لعدد من الدول العربية والأجنبية عبر موقعها الرسمي، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، خطوات استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023 بطريقة سهلة ومبسطة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023

وتتمثل أولى خطوات استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023، في الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط هنا، وفي الخطوة التالية، يضغط الشخص على استخراج تصريح عمل لأول مرة، وهناك خيارات أخرى منها بدل فاقد تصريح عمل وتجديد تصريح عمل.

وعند الضغط على أيقونة استخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023، سيظهر عدد من البيانات الواجب إملائها لنجاح عملية الاستخراج، وهي تسجيل البيانات الخاصة بهيئة التعاقد، أولًا جنسية الهيئة الأجنبية، اسم الهيئة الأجنبية ونوع الهيئة والنشاط التي تزاوله ونوع الوظيفة في الهيئة الأجنبية والراتب واسم العملة ونوع التعاقد الأجنبي وعنوان الهيئة، بالإضافة إلى عدد السنوات السابقة التي لم يتم سدادها وعدد السنوات التجديد المستقبلية بدءا من الموافقة على طلب التجديد.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023

والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل الإلكتروني 2023، هي: