«الإسكان»: تنفيذ 210 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تم وجارٍ تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، إلى جانب 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، جارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، إضافة إلى 189 مشروعا تم وجارٍ تنفيذها بالمحافظة، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، منها 151 مشروعا للمناطق الريفية بالمرحلة الأولى بمشروعات حياة كريمة، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة، تنفيذ المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه ديروط وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه، ومشروع معالجة الروبة لـ4 وحدات مياه مرشحة نقالي، بطاقة 9.6 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة مياه ديروط، ومشروع توسعات محطة مياه ابنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات لصرف صحي المناطق الحضرية، وتشمل مشروع صرف صحي صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثي)، بطاقة 29 ألف م3/يوم، بتكلفة 305 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي أبنوب والفتح المتكامل (ثلاثي)، بطاقة 82 ألف م3/يوم، بتكلفة 950 مليون جنيه، ومشروع صرف السيب النهائي لمعالجة القوصية بأسيوط، بطاقة 41 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه، ومشروع الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج وخط السيب، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل (ثلاثي) وخط السيب، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 595 مليون جنيه، ومشروع محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي البداري وساحل سليم + خط السيب، بطاقة 33 ألف م3/يوم، بتكلفة 350 مليون جنيه.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ أيضاً بمحافظة أسيوط، تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وهي مشروع توسعات محطة معالجة البداري وساحل سليم، ومشروع توسعات محطة معالجة أبوتيج، ومشروع محطة معالجة عرب الكلابات، ومشروع محطة معالجة العطيات البحرية، ومشروع محطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة)، ومشروع محطة معالجة قرى شمال ديروط (دشلوط)، ومشروع توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، ومشروع محطة معالجة بني غالب الجديدة، ومشروع محطة معالجة بالحوطا الشرقية.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة أسيوط، 13 منطقة ريفية، و20 منطقة تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها، وتمثل مساحة تلك المناطق 14% من إجمالي المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها أكثر من نصف مليون مواطن، بما نسبته 15.6% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ169 منطقة ريفية، منها 14 منطقة تنفذها شركة المياه والصرف بالمحافظة، و151 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما نسبته 71.6% من المناطق الريفية، ويقطنها 2 مليون و253 ألف نسمة، بما نسبته 69.4% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.