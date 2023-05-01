تنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بالسوق في جامعة أسيوط

أقيمت ورشتا عمل حول «التوظيف والربط بسوق العمل»، التي عُقدت على هامش فعاليات جلسة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ جاءت الأولى قدمها الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل بعنوان «جانب التوظيف والربط بسوق العمل»، والثانية قدمها الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة، بعنوان «الابتكار وريادة الأعمال لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة»، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسيوط، وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بالجامعة.

خدمات مهنية

أكد الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، خلال ورشة عمل «التوظيف والربط بسوق العمل»، أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لدعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل، بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهني التي تم تأسيسها بالجامعات المصرية.

وشدد على أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية، تغطي 7 محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

وأشار «فريد» إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لافتا إلى أن تلك المراكز تعُد نموذجًا متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، كما تعد همزة وصل فعالة للربط بين التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، والصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال، مضيفًا أن هناك قرابة مليون خريج جديد سنويًا على استعداد لدخول سوق العمل، لافتًا إلى حرص المنظمة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبناء قدراتهم، وتحقيق التواصل بينهم وبين أصحاب العمل.

وفي سياق متصل، شارك ماجد غنيمة مدير الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة في فعاليات ورشة عمل، بعنوان «الابتكار وريادة الأعمال لربط المؤسسات الأكاديمية بالصناعة»، مشيدًا بالوحدات والبرامج المختلفة بالجامعات لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والنوابغ، والمبتكرين، ورواد الأعمال، لافتًا إلى حرص صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع الوزارة على إنشاء منظومة تتضافر فيها كل جهود هذه الوحدات والبرامج بما يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة للوزارة، التي تهدف إلى تعظيم الجهود المبذولة وتذليل العقبات التي قد يواجهها المبتكرون ورواد الأعمال، ودفع المزيد من الابتكارات التكنولوجية، والشركات الناشئة إلى سوق العمل.

وأشار «غنيمة»، إلى أن الصندوق بالتعاون مع الوزارة أطلق «أولمبياد الابتكار المصري»، وهو أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر، بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه، موجهة إلى الطلبة والباحثين وخريجي الجامعات والمعاهد البحثية، لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري.