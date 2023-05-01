العثور على جثة تاجر ملابس بها طعنات في قرية بالإسماعيلية

عثر أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية على جثة شخص في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، في إحدى قرى المركز، وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد الشناوي مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد العثور على جثمان شخص في عزبة «المزاينة»، من قرية «البياضية»، ملقاة على جانب الطريق.

انتقال المباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال المباحث الحنائية في القنطرة غرب، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، إلى مكان البلاغ، وبمناظرته تبين وجود عده طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

وتوصلت المباحث الجنائية الي هوية المجني عليه ويدعى «م.ن»، 24 سنة، ويعمل تاجر ملابس، ومقيم بعزبة المزاينة بقرية البياضية بدائرة مركز القنطرة.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا حول مكان البلاغ، فيما شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريقا للبحث لكشف غموض الواقعة ومعرفة أسبابها ومرتكبيها وضبطهم في أسرع وقت.

التحفظ على الجثمان

وأمرت جهات التحقيق في مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المجني عليه، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

كما طلبت جهات التحقيق سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه.