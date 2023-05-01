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السيسي يتجه لتكريم عامل في مقعده مراعاة لظروفه الصحية

كتب:

نرمين عفيفي
11:25 ص | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض من النماذج المتميزة والمشرفة من عمال مصر الشرفاء، خلال فاعليات الاحتفال بعيد العمال.

وكان من بين المكرمين محمد محمد عصمت مسعد، أخصائي موارد بشرية بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام وزارة القوى العاملة، والذي اشتهر بالتعاون مع زملائه على صعيد العمل، متحملا العناء والمشقة.

وتوجه الرئيس السيسي له لتحيته وتكريمه بسبب ظروفه الصحية، ما أثر في العامل المكرم ودفعه للبكاء.

 

 

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