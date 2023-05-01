السيسي: طول ما المصريين متماسكين هنعدي أي أزمة.. ومفيش حاجة هتأثر علينا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتقلق المواطنين لن تؤثر علينا، متابعا أنّه مهما حدث في العالم من أزمات ومشكلات، فلن يمس المصريين شيء: «طول ما الشعب المصري متماسك هنقدر نعدي أي حاجة».

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، حرصه على تقديم أقصى دعم ورعاية للعمال، حيث جرى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، والتوسع بالمشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.