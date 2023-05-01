الرئيس السيسي يقرر إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في ضوء الاهتمام الكبير بالعمل وأحوال العمال والتعويل على عمال مصر في الإسهام القيم للنهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، فقد تقرر ما يلي:

- إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه؛ بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

- البدء في تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

- إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها من عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة والإصابات بالعمل للعمالة غير المنتظمة.