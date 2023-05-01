«القاهرة الإخبارية»: الاجتماع الخماسي بشأن سوريا يستهدف ضمان استقرارها

قالت آية السيد، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمان، إنَّ الساعات القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والسعودية وسوريا، استكمالًا للاجتماع التشاوري بالسعودية وقبل انطلاق القمة العربية 19 مايو المقبل.

وأضافت في رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنَّ التحركات العربية الأخيرة هدفها الوقوف بجانب سوريا والعودة إلى الحضن العربي، خصوصًا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها فبراير الماضي وأودى بحياة الآلاف.

اجتماعات مغلقة

وتوقعَّت أن تكون الاجتماعات مغلقة، وأن يصدر عنها بيان يحمل العديد من التوصيات، فضلًا عن عقد مباحثات ثنائية وثلاثية من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تخص الشعب السوري، وذكرت أنَّ الاجتماعات ستناقش المبادرة الأردنية من أجل النهوض بسوريا وشعبها وضمان استقرار الدولة.

وكانت الخارجية الأردنية، قالت أمس الأحد، إن وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سيجتمعون في عمان اليوم الاثنين، لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال السفير سنان المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة 14 أبريل المنصرم، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".