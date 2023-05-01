ضبط عناصر تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية في بولاق والخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عناصر تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «كسر الجادون»، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمّ ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الخليفة بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر الجادون، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمّ بإرشاد عناصر التشكيلين ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.