بعد نجاح «يا عراف».. كامب تستعد لطرح «وسلام» لإسلام فاروق وكريم حراجي

بعد النجاح الذي حققه تريو «يا عراف» للفنان أحمد سعد، والتونسي نوردو، وزعيم، وتحقيقه ما يزيد على 25 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تستعد شركة «كامب» بالتعاون مع شركة «قنوات ميوزيك» للإنتاج والتوزيع التابعة لشركة «Warner Music Middle East« العالمية، لطرح دويتو جديد تم تصويره بطريقة الفيديو كليب لأغنية «وسلام» التي يغنيها الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي.

تفاصيل التعاون الأول بين شركة كامب وشركة قنوات ميوزك

ويعد ذلك التعاون هو الأول بين شركة كامب وشركة قنوات ميوزك، وهو نواة لخطة عمل للعديد من الأعمال المميزة والمفاجآت الفنية في الفترة المقبلة، من خلال شبكة التوزيع العملاقة لشركة قنوات ميوزك داخل وخارج مصر. وأغنية «وسلام» من كلمات كريم ناصر وألحان وتوزيع رامي المصري، وميكس وماستر المهندس محمد جودة وجيتار أحمد حسين، وتجري الشركة حاليا عمليات المونتاج النهائية للأغنية، تمهيدا لطرحها بعد عيد الفطر مباشرة، وتقوم شركة «قنوات ميوزك» بتوزيع الأغنية على كافة المنصات الرقمية وشبكات الاتصالات.

وأكدت الشركة المنتجة أن الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي، انتهيا من تسجيل الأغنية وتصويرها، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم أعمالها الغنائية المميزة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن هناك مشروعات غنائية أخرى يتم العمل عليها حاليا، لاستكمال أعمال الشركة في اكتشاف المواهب الشابة، ودعم الأصوات المميزة، وإتاحة الفرصة لهم، وأبرزها سيكون دويتو يجمع النجم حميد الشاعري مع المطرب مصطفى شوقي ويحمل اسم «أوتومبيل الحلاوة».