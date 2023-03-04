حميد الشاعري يشيد بأداء المتسابق محمود جمعة في الدوم: إنت نجم.. برافو

شارك المتسابق محمود جمعة، من محافظة الغربية، في الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء، وذلك على شاشة dmc.

إشادة لجنة التحكيم

وقدم «جمعة» أمام لجنة التحكيم، في المرحلة الأخيرة من تجارب الأداء الكامل، أغنية «أمانة عليك» للمطرب الراحل كارم محمود، وأشادت به اللجنة، حيث قال له الفنان حميد الشاعري: «أنت نجم، برافو عليك».

وأضاف الشاعر الغنائي أمير طعيمة: «أغنية فيها تفاصيل كتير، وأحلى حاجة فيك إنك بتاخد الأغنية لمنطقتك أنت، مش بتروح لها»، فيما قالت الفنانة أنوشكا: «بحس إن ليك صولجانك في المنطقة دي».

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحا كبيرا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.