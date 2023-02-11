كواليس جلسة تصوير أغنية «جيبي بيوجعني» للفنان مصطفى شوقي

كشف مصور المشاهير حسين الباشا، كواليس جلسة تصوير «سيشن» الفنان مصطفى شوقي الجديد الخاص بأغنية «جيبي بيوجعني» والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية.

حسين الباشا: التصوير تماشي مع كلمات الأغنية

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن سيشن التصوير لم يأخذ قسطا طويلا من الوقت، وأنه كان متعاونا للغاية خلال التصوير، وأنه أحب أن يظهر جيوب مصطفى شوقي فارغة لكي تتماشى مع كلمات الأغنية.

جاءت أغنية «جيبي بيوجعني»، من ألحان بلال سرور، وكلمات مصطفى حسن، وتوزيع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هاني محروس.

مصطفي شوقي تفاصيل أغنيته الجديدة

وكشف الفنان مصطفى شوقي، تفاصيل أغنيته الجديدة، عبر مداخلة ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة قناة «cbc»، قائلا: «نصر محروس مش بيستعجل الأغانى، لكن لازم الأغنية تطبخ طبخة كويسة عشان تنزل تكسر الدنيا».

يذكر أن حسين الباشا كان قد قام مؤخرا بأخذ جلسة تصوير رفقة الفنانة جنات، وحققت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.