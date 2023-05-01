ضبط المتهم بسرقة مقابض خلاطات ومحابس المياه في الموسكي

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، حال سيره بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته عدد من مقابض خلاطات ومحابس المياه مجهولة المصدر.

وبمواجهته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل دورة مياه إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب التسلق، وبسؤال عامل بالمدرسة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، حال عرضه على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب المغافلة، وأقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وارتكب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وكذلك جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بتهمة سرقة شاشة تليفزيون من داخل شقة إحدى السيدات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وبتطوير مناقشته أقر بأنّه وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف من داخل مسكن أحد الأشخاص بذات الناحية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.