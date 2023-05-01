ضبط «حشيش» و«بنج طبي» مع مسجل خطر في منشأة ناصر

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تورط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية في مزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – 16 عبوة بنج طبي – فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالي – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.