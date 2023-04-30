حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة حبس أحد الأشخاص ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص بالسلام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

جاء ذلك حال تواجد المتهم في النزهة بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلوجرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

العقوبة القانونية لجريمة الإتجار فى المواد المخدرة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ " الوطن"، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».