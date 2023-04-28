ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، جرى ضبط شخصين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتجار أحد العناصر الإجرامية ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبصحبته إحدى السيدات ومقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما «كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,500 كيلوجرام- عدد 1144 قرصًا من الأقراص المخدرة المتنوعة - مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- عدد 4 هواتف محمولة - ميزان حساس».

اعتراف المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والميزان لإعداد وتهيئة المخدر المضبوط، والسيارة في النقل والترويج، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تقريباً»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.