ضبط أكثر من 87 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 87 ألفا و259 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها التالي:

18574 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

545 مخالفة السير بدون تراخيص.

27 مخالفة موقف عشوائي.

62 مخالفة شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةـ وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.