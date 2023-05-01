رئيس مصنع «ديوارين» يقدم هدية لحياة كريمة بحضور الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، على هامش احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر.

قال المهندس محمد ناجح عبدربه، رئيس مجلس إدارة مصنع «ديوارين» لصناعات قطاعات المواسير، إن فكرة المصنع جاءت عندما طورت هيئة المجتمعات العمرانية في مقايسات الإسكان وتستبدل قطاعات الألمونيوم بقطاعات أكثر تطورا.

وتابع: «عندما نزلنا السوق وندرسه، وجدنا أن الإنتاج المحلي من 10% إلى 15% من احتياجات السوق، عندنا الأرض مرخصة والخبرات الفنية والإدارية والخامة متوفرة محليا، ومن هنا جاء التفكير في عمل المصنع لتغطية المشروعات القومية من مشروعات إسكان وحياة كريمة».

وواصل: «أرغب في توجيه الشكر لـ ابدأ وفريق دعم وتطوير الصناعة لأن ذلل لنا مشكلات كثيرة ومكنا اليوم في افتتاح المرحلة الأولى بخطين لإنتاج المواسير، بطاقة إنتاجية 150 طن شهريا وبعمالة مباشرة وغير مباشرة في حدود 60 عاملا، والمرحلة الثانية خلال شهرين بافتتاح 4 خطوط لسحب قطاعات الأبواب والشبابيك لتصل الطاقة الإنتاجية لـ 500 طن شهريا وتصل العمالة في حدود 200 عامل».

واستكمل: «نشكر الرئيس السيسي لأنه لا يفتتح المصانع الكبيرة فقط ولكن تفتتح المصانع الصغيرة والمتوسطة وتقدم لنا الدعم والمساندة، وباسمي وباسم شركائي في ابدأ نحب نقدم هدية لمشروعات حياة كريمة من إنتاج مصانعنا عبارة عن مواسير صرف بقطر 8 بوصة بطول 2000 متر طولي».