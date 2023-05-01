السيسي يتفقد مصنع الشرقية للسكر

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في مصنع الشرقية للسكر، على هامش احتفالية عيد العمال.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، احتفال عيد العمال بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية تستخلص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصدره للخارج، وجرى إنشاؤها بهدف تعظيم الصناعة المصرية، وتمثل مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.