رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يتفقد مصنع الشرقية للسكر

كتب:

محمد عزالدين
11:52 ص | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في مصنع الشرقية للسكر، على هامش احتفالية عيد العمال.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، احتفال عيد العمال بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية تستخلص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصدره للخارج، وجرى إنشاؤها بهدف تعظيم الصناعة المصرية، وتمثل مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يقرر إنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي: بناء الوطن والمستقبل لا يحدث دون سواعد عمال مصر

السيسي يتجه لتكريم عامل في مقعده مراعاة لظروفه الصحية

الرئيس السيسي لمدير مصنع لإنتاج محركات البنزين: «مستعدون لمساندتكم»

مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان.. بث مباشر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الورزاء الياباني في قصر الاتحادية
بقلم محمد عزالدين