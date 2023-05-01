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الرئيس السيسي يسأل عامل في الشرقية للسكر: «بتقبض كام؟»

كتب:

محمد عزالدين
12:03 م | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد العمال في شركة الشرقية للسكر، خلال جولته، قائلا له: «مبسوطين؟ بتقبض كام؟»، ليجيبه العامل: «الحمد لله.. بقبض 9 آلاف جنيه»، ليرد عليه الرئيس السيسي: «ما شاء الله».

وواصل الرئيس السيسي حديثه للعامل خلال جولته على هامش احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر، قائلًا له: «بتشتغل كام ساعة؟»، ليجيبه: «بشتغل 8 ساعات، وأحيانا 12 ساعة»، ليرد عليه الرئيس السيسي: «الشغل مش هيموتك»، ليرد عليه العامل: «ربنا يديمها نعمة».  

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