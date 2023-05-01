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السيسي يلتقط صورة تذكارية مع عمال شركة الشرقية للسكر

كتب:

محمد عزالدين
12:02 م | الإثنين 01 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع العاملين في شركة الشرقية للسكر، على هامش احتفالية عيد العمال.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، احتفال عيد العمال في شركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية تستخلص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصدره للخارج، وجرى إنشاؤها بهدف تعظيم الصناعة المصرية، وتمثل مشروعًا استراتيجيًا يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل للشباب.

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