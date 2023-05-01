رئيس «مصنع تكس نور»: نقدم 5 آلاف طقم ملابس هدية لأطفال قرى «حياة كريمة»

توجه المحاسب أشرف أحمد باشا، رئيس مجلس إدارة مصنع تكس نور لصباغة وطباعة الأقمشة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشريفه لافتتاح مصنع تكس نور لصباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة بأنواعها المختلفة، متابعًا: «المصنع طاقته الإنتاجية 34 طنًا يوميًا وعدد العمال 150 عاملًا حالياً، وسيصل إلى 500 عامل بنهاية عام 2024».

وقال: «نحن 3 شركاء لدينا 3 مصانع للنسيج، كان هدفنا وحلمنا تحقيق التكامل بإضافة مرحلة الصباغة والطابعة والتجهيز لمنتجات مصانعنا الحالية، بحيث نستطيع رفع مستوى الجودة وتحقيق السرعة في الإنتاج والأهم تخفيض تكلفة المنتج النهائي بما يمكنا من المنافسة بالأسواق الخارجية»، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ التصدير لدولة الجزائر حالياً ويسعوا لفتح أسواق جديدة في بعض الدول العربية والأفريقية.

وأضاف: «سنصل إلى أهدافنا ونحققها بفضل مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للصناعة، واجهنا تحديدات عديدة عند إنشاء المصنع ولكن تواصلت معنا مبادرة ابدأ لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي واجهتنا، وهذا ما حدث بالفعل».

وقدم «باشا»، هدية لأطفال قرى حياة كريمة عبارة عن «5 آلاف طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه»، مختتمًا كلامه: «شكرا سيادة الرئيس وكل عام وحضرتك بألف خير».