البابا تواضروس يكشف تفاصيل زياراته للفاتيكان: دون قداس والصلاة مسكونية

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل زيارته إلى الفاتيكان المزمع إجراؤها خلال الأيام المقبلة وبالتحديد 10 مايو الجاري، والتي تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 12 من ذات الشهر.

تفاصيل زيارة البابا تواضروس الثاني إلى الفاتيكان

وأضاف البابا تواضروس في بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، أن زيارة الڤاتيكان ضمن احتفالية بمناسبة مرور 50 سنة على عودة العلاقات، لافتا أن الزيارة تشمل حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة خلاله كنوع من التقدير والتكريم والمحبة التي يعتز بها بالإضافة إلى اجتماع لوفدي الكنيستين.

هل يصلي البابا تواضروس قداس في الفاتيكان؟

وأكد أنه مقرر إقامة صلاة مسكونية وليست طقسية، نافيا وجود قداس إلهي ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما «سنصلي قداس في إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية لتستوعب الأعداد الكبيرة من أبنائنا».

وشدد البابا على عدم وجود موضوعات للطرح أو للمناقشة خلال زيارة الڤاتيكان، مؤكداً أنه لن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.