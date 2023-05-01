البابا تواضروس يروي قصص 5 قديسين في شهر مايو.. أبرزهم مارجرجس ودميانة

خصص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته اليوم الاثنين، ضمن ترأسه القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لسرد حكايات واحد أشهر 5 قديسين تحتفل الكنيسة بهم خلال شهر مايو، تزامنا مع فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بأحد القيامة وتُختتم بأحد العنصرة.

وذكر البابا خلال عظة قداس الخمسين المقدسة، أن رواية قصص القديسين في تلك الفترة مهم، كونهم طبقوا ما أوصى به السيد المسيح ساعة الصعود لتلاميذه قائلا: «تكونون لي شهودا».

مارجرجس الروماني أشهر شهداء المسيحية

وبدأ باحتفال اليوم 1 مايو الاحتفال بعيد مارجرجس الروماني، وهو أشهر قديس شهيد في المسيحية، إذ كان ضابطا في الإمبراطورية الرومانية، لكنه حافظ على إيمانه ورفض إنكاره بكل طرق التعذيب ومحاولة إيقاعه في الخطية، وهي شهادة الحفاظ على الإيمان القوي، لافتاً إلى أن شهداء ليبيا أحدث مثال عن الحفاظ على الإيمان واعترفت بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بل وأيضا اعترفت بهم الكنيسة الغربية الكاثوليكية وسجلوهم في السنكسار.

عيد مارمرقس

وتابع البابا تواضروس، بأنه في يوم 8 مايو تحتفل الكنيسة بعيد مارمرقس، وهو كاروز الديار المصرية، الذي نجتمع في كنيسته اليوم التي تعد مقر الكرسي البابوي، وهو الذي نقل الإيمان المسيحي إلى مصر عن طريق الإسكندرية التي أصبحت الكرسي البابوي الوحيد في أفريقيا على عكس آسيا وأوروبا التي لها مقرين للكرسي في كل منهما.

عيد البابا إثناسيوس

وفي يوم 15 مايو، تحتفل الكنيسة بعيد القديس البابا إثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20، الذي كان متقد غيرة على الإيمان وحضر مجمع نيقية رفقة البابا الكسندروس البطريرك رقم 19، وهو المجمع الذي شهد وضع قانون الإيمان المسيحي، واستمر في الحفاظ على الإيمان وتعرض للنفي 5 مرات.

عيد الشهيدة دميانة

وفي يوم 20 مايو تحتفل الكنيسة بعيد الشهيدة دميانة، ولها دير من أكبر أديرة مصر وأفريقيا، لافتاً إلى أنها كانت ابنة والي في مصر وطلبت منه المعيشة مع الله ما تبعه إقامة بيت لها رفقة 40 عذراء.

عيد الأنبا باخوميوس

وفي يوم 22 مايو تحتفل الكنيسة بعيد الأنبا باخوميوس، أب الشركة، الذي كان شابا مصريا، عمره 20 سنة، ودخل الجندية في القرن الرابع الميلادي، واعتنق المسيحية وترهبن وأسس حياة الشركة بين الرهبان في الأديرة ووضع قوانين الرهبنة التي تطبق في معظم أديرة العالم.