البابا تواضروس يستقبل وفدا رهبانيا من الكنيسة الروسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس السبت، وفدا رهبانا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية برئاسة المطرانديونيسيوس مطران فوسكريسينسك ومستشار بطريركية موسكو ورئيس دير نوفوباسكي بموسكو.

Metropolitan Dionysius of Voskresensk, chancellor of the Moscow Patriarchy, abbot of Novospassky monastery, Moscow

وذلك خلال جولتهم الحالية بمصر، لزيارة عدد من أديرتنا القبطية والتعرف على نمط الحياة الرهبانية بها.

علاقة بين الكنيستين

رحب قداسة البابا بالوفد، معربًا عن سعادته بتبادل تلك الزيارات الرهبانية بين الكنيستين، ما يسهم في دعم وتقوية العلاقات بينهما.

وقدم لهم قداسته فكرة مختصرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والخدمات المختلفة الموجودة فيها مثل مدارس الأحد وخدمة الشباب وكذلك خدمة شباب المهجر التي بدأت في السنوات الأخيرة بهدف ربطهم بالكنيسة الام وبمصر.

اهتمام البابا تواضروس بخدمة الأسرة

وأشار قداسة البابا إلى أن الكنيسة تولي اهتمامًا خاصًّا بخدمة الأسرة، حتى أن المجمع المقدس أصدر توصية باعتبار عام 2022 عامًا للأسرة بمعنى أن يكون التعليم في الكنيسة بشكل عام يركز على الموضوعات الأسرية، وذلك تحت شعار «أسرتي مقدسة»، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب قداسة البابا بروح الاخوه التي تربط بين الكنيستين عن رفضه للحروب والعنف بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة التمسك بخيار السلام، بحسب وصية السيد المسيح أن نكون صانعي سلام. واختتم: «نصلي أن يخل السلام في كل مكان وأن تسود محبة المسيح في كل قلب».

ومن جهته أعرب المطران ديونيسيوس عن شكره لقداسة البابا على تخصيصه وقت لاستقباله ولوفد المرافق له ونقل محبة وتحية غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا.

وأعرب عن سعادتهم بهذه الزيارة، حيث أنهم منذ وصولهم إلى مصر لمسوا المحبة في كل الأماكن التي ذهبوا إليها.

وأشار إلى شعورهم خلال الزيارة بأن الكنيسة القبطيه هي كنيسة المسيح التي قدمت عبر العصور، ومازالت تقدم تضحيات كبيرة.

وأشاد بالعلاقة الطيبة التي تجمع الكنيستين الروسية والقبطية، منذ زمن طويل، ولكنها شهدت تطورًا كبيرًا وتقوت خلال السنوات العشرة الأخيرة، بفضل جهود قداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك كيرل، واللجان التي تشكلت لهذا الغرض، والتي أثمرت العديد من الأنشطة المشتركة.

البابا تواضروس: «نصلي من أجل السلام»

وفي ختام اللقاء أعرب قداسة البابا عن أمنياته لهم بزيارة ممتعة بلادنا وكنيستنا ذات الجذور المسيحية العريقة، التي تمكنها من مد الجسور مع الجميع.

وأعاد التأكيد على أننا نصلي من أجل السلام الذي نطلبه من ملك السلام ونؤمن بقوة أن الصلاة تصنع المعجزات وأن غير المستطاع عندنا مستطاع عند الله.