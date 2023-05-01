مشروع قانون العمل.. منحة صندوق طوارئ العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه

أعلن اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والبدء في تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وذلك خلال كلمته اليوم بمناسبة الاحتفال بـ«عيد العمال»، ويستعرض التقرير التالي نص مشروع قانون العمل الجديد بخصوص إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، إذ تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

مشروع قانون العمل

ووفق مشروع قانون العمل الجديد الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، فإن إنشاء صندوق طواري للعمالة غير المنتظمة يأتي بهدف الاستفادة منه في حالات الطواري، إضافة إلى البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء منه، وصرف علاوة عاجلة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه.

كما تضمن مشروع قانون العمل إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها حال الأزمات، فضلًا عن البدء بتفعيل عمل الصندوق وصرف قيمة إعانة عاجلة غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

وتضمن مشروع القانون أيضًا إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة، فضلا عن التأكّيد على كل منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بنسبة التعيين 5% لذوي الهمم.

تقديم الدعم اللازم للعمال

وخلال كلمته بمناسبة عيد العمال، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يحرص على تقديم الدعم اللازم للعمال، والعمل على التوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل، في إطار الاهتمام بالعمل وأحوال عمال مصر.