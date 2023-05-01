تحرير 78 محضرا للمخابز في 6 مراكز بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لمتابعة الأسعار والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، في كفر الشيخ، حملة تفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وعدد من القرى، ما أسفر عن تحرير 11 محضراً متنوعاً، منها 7 محاضر لنقص وزن، ومحضر مواصفات، و3 محاضر مخالفات أخرى.

حملات مكثفة بمراكز المحافظة

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 25 محضرا، منها 19 لنقص الوزن، ومحضر تصرف، و3 محاضر مواصفات، ومحضر عدم الإعلان.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة، فيما تابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

محاضر لنقص وزن الخبز

وأشرف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الحملة التموينية على المخابز، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز بالمدينة والقرى بالتنسيق مع مفتشي تموين مطوبس، ورؤساء القري، وتمكنت الحملة من مراجعة المخابز وفحص رغيف الخبز والتأكد من الوزن والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز ومن نظافة المكان، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 18 محضراً متنوعاً.

وتمكنت الحملات التموينية في دسوق من تحرير 13 محضرا، عبارة عن محضر تصرف دقيق، ومحضر عدم إعلان، ومحضر مواصفات، و8 محاضر لنقص الوزن، ومحضر نظافة، ومحضر متنوع.