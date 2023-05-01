جامعة بنها تستعد لامتحانات الترم الثاني وتتخذ إجراءات لتوثيق صفحاتها الرسمية

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، لمناقشة استعدادات جامعة بنها لامتحانات الترم الثاني بالكليات.

استعدادات جامعة بنها لامتحانات الترم الثاني

واستعرض رئيس جامعة بنها خلال الجلسة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر أن تبدأ خلال شهر مايو الجاري، من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

كما وجه رئيس الجامعة أيضا برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات، والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وناقش رئيس الجامعة أيضا الاستعدادت النهائية للمشاركة في مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة»، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل المستدام داخل الجامعة، بالإضافة إلي معايير جودة وجمال البيئة، وإدارة الأزمات، ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

توثيق الصفحات الرسمية الخاصة بالكليات

وخلال الجلسة، أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها على أهمية توثيق الصفحات الرسمية الخاصة بالكليات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لوضع ضوابط وإعداد دليل لصفحات التواصل الاجتماعى بالجامعة وتحديد المسؤول عن نشر المحتوى فى تلك الصفحات بعد واقعة الصفحة المزورة الناطقة باسم كلية التربية النوعية والتي تم استغلالها في بث محتوي غير أخلاقي.

وشدد رئيس الجامعة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات والأشخاص التي تنتحل اسم الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع بعدم التعامل مع تلك الصفحات، والسعي إلى الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحات الرسمية الموثقة للجامعة والكليات.