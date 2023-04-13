جامعة بنها تُحذر من صفحة مُزيفة للتربية النوعية وتفتح تحقيقا بالواقعة

أمرت جهات التحقيق المعنية بتكليف أجهزة الأمن بسرعة كشف غموض واقعة انتحال صفحة على فيسبوك اسم كلية التربية النوعية ببنها التابعة لجامعة بنها وبث مواد لا أخلاقية وصور فاضحة، حيث تحرر محضر بالواقعة وجرى طلب التحريات اللازمة وضبط منشئ الصفحة.

تحذير من جامعة بنها ضد الصفحة المزيفة

فيما أصدرت جامعة بنها تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود صفحة مزيفة تحمل اسم «الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية- جامعة بنها» تنشر أخبارًا كاذبة، ومحتوى لا يتفق مع أخلاقيات المجتمع.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة لـ«الوطن»، أن هذه الصفحة التي تحمل اسم كلية التربية النوعية بجامعة بنها لا تنتمي إلى الكلية ولا الجامعة بأي حال من الأحوال، وأشار رئيس جامعة بنها، إنه بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات تحمل اسم كلية التربية النوعية تنشر محتوى مخالفًا للعادات وتعرض ملابس داخلية وفيديوهات خليعة جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة وجار التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزورة

أوضح رئيس جامعة بنها، أن الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها كلف باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزورة وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد الصفحة المزيفة ونشر تنويهات لتوخي الحذر وعدم الالتفات لما يتم نشره بتلك الصفحة التي لا تمت للكلية بأي صلة.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عميد نوعية بنها، إنه تم إخطار الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الذي وجه بإبلاغ مباحث الإنترنت فورًا لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقدم صفحة تعليمية محتوى مخالفا للعادات والتقاليد، مؤكدًا أن الصفحة المُزيفة لا تمت للكلية لا من قريب أو بعيد بأي صلة وجار فحص الواقعة.