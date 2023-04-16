طلاب جامعة بنها في زيارة للمتحف القومي للحضارة ضمن مبادرة «شوف بنفسك»

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، و ذلك استمرارًا للمبادرة الرئاسية «شوف بنفسك»، التي تستهدف تعريف طلاب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، بالتعاون والتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تعريف الطلاب بعظمة الحضارة المصرية

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الزيارة تأتي في إطار تعريف الطلاب بعظمة الحضارة المصرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم وذلك من خلال تنظيم الزيارات الطلابية المختلفة للمتاحف والمناطق الأثرية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وأضاف رئيس الجامعة أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية حديثا ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط حيث يضم المتحف مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

من جانبه أشاد العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة في بيان رسمي للجامعة بالالتزام والانضباط والمظهر المشرف لطلاب جامعة بنها ومشاركتهم في الزيارات للإطلاع والتعرف على المشروعات القومية الكبري في مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى قام الطلاب خلال الزيارة بتفقد القاعات المختلفة للمتحف، حيث قُدم لهم شرحًا تفصيليًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وطريق عرض القطع الأثرية ، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف الذي يعتبر منارة ثقافية تعبر عن حضارة مصرية عظيمة كأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب.