طلاب جامعة بنها في زيارة للمنطقة الاستثمارية ضمن مبادرة «شوف بنفسك»

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن فعاليات الزيارة الميدانية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب ضمن مبادرة «شوف بنفسك»، لتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعد صرحًا عملاقًا، يضم داخله عشرات الوحدات الصناعية والمخازن والخدمات اللوجيستية.

المشروعات القومية الضخمة

وقدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية، على جهودها المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تقام على أرض محافظة القليوبية.

مبادرة شوف بنفسك بجامعة بنها لتوعية الشباب

وأضاف أن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها الجامعة بالتنسيق مع العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية، في إطار مبادرة شوف بنفسك التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات بالمشروعات القومية والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور جمال سوسة على أهمية تعريف الشباب وطلاب الجامعة بالانجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية وتحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة والتي تمثل رصيداً جديداً لمستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلي تفعيل الجامعة للزيارات الطلابية للمشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات لأثرها البالغ في تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد من الشباب واع بحجم الإنجاز الذي يتحقق لبناء الجمهورية الجديدة.

واستمع الطلاب خلال الزيارة إلى عرض شامل للمشروع وأهميته ومراحل تنفيذه، معربين عن سعادتهم بزيارة مشروع المنطقة الاستثمارية ببنها، وفرص العمل التي يوفرها هذا النوع من المشاريع للشباب والخريجين.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية ببنها تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2016، وتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المكملة لها فى مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وتبلغ مساحتها 46 فدانًا على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، وتضم 147 وحدة صناعية، بمساحة تتراوح بين 240 و 360 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى وصناعى واتصالات وإنترنت وتتضمن المنطقة العديد من مراكز الخدمات للمستثمرين ومعارض ومنافذ بيع ودور عبادة وأماكن انتظار سيارات.