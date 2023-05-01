«آمنة»: التنمية المحلية تلقت 111 ألف شكوى عبر «صوتك مسموع».. وحل 97% منها

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار جهود مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة في شهر أكتوبر 2018 في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

638 ألف رسالة

وأوضح «آمنة»، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 ألف شكوى بنسبة 97,5% وجارى حل 2764 شكوى، وذلك في ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية في التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن المبادرة تلقت أكثر من 13,6 ألف رسالة منها 1730 شكوى، تم الرد على 1359 شـكوى منها بنسبة 78.6% وجارى حـل 371 شكوى، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى هي الإشغالات وبلغ عـددها 752 شكوى، ثم القمامة 647 شكوى، ومخالـفات البـناء 147 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة 54 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى، إضافة إلى 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

استقبال شكاوى المواطنين

وأكد أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكتروني أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعي الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأشارإلى أن خدمة الواتس آب تلقت 10,6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% وجارى حل 316 شكوى، وتلقى البريد الإلكتروني 181 رسالة، تضمنت 24 شكــوى تم حل 22 شكـوى منها بنسبة 91.7% وجارى حل شكوتين، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالًا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

ونوه «آمنة»، أن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد، لافتا الي ان المبادرة جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن في جميع قطاعات المحليات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود العاملين في مبادرة «صوتك مسموع» بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين في المحافظات بالإبلاغ عن أي نقص في السلع والخدمات والمغالاة في أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330.