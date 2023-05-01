وزير التنمية المحلية يوجه بأهمية متابعة المشروعات المنفذة ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشرف وزارة التنمية المحلية على المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة بهدف تطوير الريف المصري، وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حرف يدوية

وفى سياق متصل، تنظم محافظة كفر الشيخ 45 دورة تدريبية للحرف اليدوية للسيدات فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية فى مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، و تركز الورشة التدريبية على صناعة السجاد اليدوي على النول، والخياطة وصناعة ملابس الاطفال، وتفصيل ملايات الاسرة والمفروشات المصنوعة يدويا، والتطريز وتصنيع حقائب اليد والحلي و أشغال من الصدف الطبيعي والجلد الطبيعي والقشرة الخشبية والمعادن، وجرى استهداف تدريب 900 سيدة لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل و تحسين مستوى المعيشة لهن وأسرهن.

تنفيذ المشروعات

وفى المنيا تم متابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية صفانية بمركز العدوة ، ضمن خطة المحافظة لكل المشروعات التى يجري تنفيذها خلال أعمال المبادرة، وتذليل العقبات ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ وانتظام سير العمل على تنفيذ المشروعات تباعاً بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة.

جلسات الدوار

وفى أسوان جرى تنظيم 14 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية داخل قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو بهدف التمكين الإقتصادى و مناقشة القضية السكانية وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وتوعية السيدات داخل قرى ونجوع الرمادي قبلي وإدفو قبلي والكلح غرب والحجز بحرى والأشراف والمفالسة وعمرو بن العاص وهلال بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو.