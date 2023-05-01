رئيس «فيوتك» لكشافات الليد: نستهدف صادرات بـ10 ملايين جنيه العام المقبل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تشغيل مصنع «فيوتك» لتصنيع كشافات الليد في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك على هاشم الاحتفال بعيد العمال.

و«فيوتك» من أهم المصانع على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج كشافات الليد، بمعدل إنتاج سنوي يصل إلى 2 مليون كشاف، ونسبة مكون محلي 62%.

رئيس «فيوتك»: الكشافات توفر 50% من الطاقة

وقال الدكتور مهندس محمد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتك، إن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع العامة، خاصة أن توفير الطاقة أصبح أمرا مستهدفا عالمياً خلال الفترة الحالية، موضحا أن الكشافات التي تنتجها الشركة توفر أكثر من 50% من الطاقة بشكل مباشر، وعمر الكشاف أطول بكثير من الكشاف العادي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«الوطن»، أن نسبة المكون المحلي للمنتج تصل إلى 62%، وبالتعاون مع مبادرة «ابدأ» ستصل إلى 85% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بالمشروعات وتدعم المصانع بقوة من خلال المبادرة التي تعمل علي زيادة إنتاج المصانع والتوسع فيها بنسبة مكون محلي أكبر.

«هلال»: صادرات بـ10 ملايين دولار العام المقبل

وأوضح، أن المصنع ينتج الملايين من الكشافات، وتم وضع خطة للتصدير بقيمة 10 ملايين دولار من العام القادم كخطوة أولى، وزيادة هذه النسبة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن دعم الرئيس السيسي للفكرة من خلال التوسع في وضع كشافات الليد في المدن الجديدة لتوفير الطاقة وتوجيه الحكومة بذلك دليل علي دراسة الرئيس لكل خطوة يتم اتخاذها في المجالات المختلفة.

ووجه «هلال» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المشروع ومطالبته بالتوسع في إضافة المنتج والمكون المحلي للكشافات وزيادة تشغيل العمال والعمل علي تنفيذ العديد من خكوج الإنتاج الأخري بالتعاون مع مبادرة «ابدأ».