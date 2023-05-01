«تجارية القليوبية»: الرئيس يولي أهمية خاصة لدعم العمالة غير المنتظمة

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، اليوم الاثنين، والتي تهدف لدعم العامل المصري والاهتمام بالعماله غير المنتظمة.

اهتمام خاص بالعمال

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه، وهو يعطي اهتماما خاصا بالعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، من خلال تأمين مستقبلهم، فقد وجه اليوم، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، وصرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة في الجمهورية الجديدة.

رؤية مصر للجمهورية الجديدة

وأضاف «الفيومي»، أن الرئيس السيسي، يتابع بكل اهتمام كل ما يخص العامل المصرى، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة والتى يحتل فيها العامل المصرى ركن أساسي من أركان نجاح الدولة المصرية، لافتا إلى أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، فهذا القرار جاء بمثابة إجراء لحماية عمال مصر، في الظروف الراهنة، ويؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على دعم العمال بكل قوة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، أن الرئيس السيسي، حرص على توجيه الوزارات والقطاعات العمالية كافة بتنفيذ مبدأ نسبة الـ5٪ من أصحاب ذوي الهمم لتشغلهم وإعدادهم ليكونوا قيمة مضافة تخدم نظرية الرقي للعمل، فدائما ما يحرص فخامة الرئيس على دعم العمال والوقوف بجانبهم.