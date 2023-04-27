كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. اعرف الشروط

دعت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، الشباب للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوى جميع المحافظات.

وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وفي السطور التالية، نعرض أبرز شروط الاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء وكيفية التسجيل للمشاركة بها، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تتضمن شروط مشاركة المشروعات بالمبادرة ما يلي:

أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

أن يكون تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر).

أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

تقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة

كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وعلى من يرغب التسجيل والمشاركة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني حتى نهاية مايو 2023.