إيمان العاصي تكشف عن جانب خفي في حياة مصطفى درويش ووصيته لها

كشفت الفنان ايمان العاصي، عبر حسابها على فيس بوك، الجانب الخيّر في حياة الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي غيّبه الموت اليوم عن عمر ناهز 43 عاما.

أعمال الخير في حياة مصطفى درويش

ونشرت إيمان العاصي، صورا لـ مصطفى درويش، وعلقت عليها قائلة: «مكنتش لسه عرفاه شخصيا، بس كنت أسمع إن عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج، كلمته وسألته، وروحت على المكان لقيت كذا عربية مليانة وجبات كتير أكتر من عدد الناس، ورجالة كتير بتساعد وتوزع، وكان عاوزنا نعمل كده كل يوم».

وأضافت الفنانة الشابة: «أمنّي أمانة، كل ما نعمل كدا أكلمه، أنا غصب عني بكره الموت أوي، صدمة كبيرة يا مصطفى، اللهم لا اعتراض».

وفاة مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان الشاب مصطفي درويش اثر اصابتة بسكتة قلبية،وأعلن هاني درويش، شقيق الراحل، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ الجنازة ستشيّع عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل غدا في الشيخ زايد».