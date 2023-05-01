إصابة مُسن صدمته سيارة في ميدان المنشية ببورسعيد

أصيب مسن في العقد الثامن من عمره، اليوم الاثنين، بعدما صدمته سيارة مسرعة بميدان المنشية بحي الشرق في محافظة بورسعيد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى السلام محمود عبده السيد عيد، 76 سنة، ادعاء تعرضه لحادث تصادم سيارة بميدان المنشية، وتبين إصابته بجرح قطعي بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة مسرعة صدمت المسن وهو يمر بالشارع في ميدان المنشية بحي الشرق ببورسعيد.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة التي صدمت المسن ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.