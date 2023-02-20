إصابة مسن وطالبة في واقعتين منفصلتين بالمنيا اليوم

أصيب شخص إثر سقوطه من سلم داخل إحدى قرى مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، كما استقبلت المستشفى الجامعي طالبة أصيبت باشتباه كسر، أثناء تلقيها تدريبات رياضية.

إصابة شخص باشتباه كسر

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى ديرمواس النموذجي، بوصول هندي محمد هندي 61 عاما، مقيم بقرية تل بني عمران، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من سلم، بقرية الحج قنديل، بشرق النيل في مركز ديرمواس، بسبب اختلال توازنه.

إصابة طالبة جامعية

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى المنيا الجامعي بوصول «نوره.ح» 19 عاما، طالبة، تقيم في مركز سمالوط مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة طالبة بكلية التربية الرياضية، بجامعة المنيا، وأثناء حضورها لمحاضرة عملي وإجراء تمرينات رياضية داخل الكلية، سقطت علي الأرض وأصيبت باشتباه كسر، وجرى نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.